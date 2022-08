எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ‘செக்’ வைக்கும் அஸ்திரம்.. ‘கோடநாடு’.. போராட்டம் நடத்த ஓபிஎஸ் டீம் திட்டம்?

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை கொள்ளை வழக்கை விரைந்து நடத்தும்படி திமுக அரசை வலியுறுத்தி பெரிய போராட்டத்தை நடத்த உள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி ஒரு தகவலைக் கசிய விட்டுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இந்த மேல்முறையீட்டு மனு வியாழக்கிழமைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆகியோர் தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தியாக உள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கை விரைந்து நடத்தும்படி போராட்டத்தை நடத்த உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோடநாடு கொலை வழக்கில் இறுகும் பிடி..ஆறுகுட்டியிடம் 3வது முறையாக விசாரணை - சூத்திரதாரி சிக்குவாரா?

O Panneerselvam supporter Pugazhendhi has caused a stir by saying that OPS team going to hold a protest urging the DMK government to expedite the Kodanadu estate murder-robbery case.