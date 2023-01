14 பேர் கொண்ட பணிக்குழு எதுக்கு? ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக போட்டியா? நயினார் நாகேந்திரன் சொன்ன பதில்!

Thirunelveli

oi-Nantha Kumar R

திருநெல்வேலி: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ள நிலையில் அங்கு பாஜக 14 பேர் அடங்கிய பணிக்குழுவை அமைத்துள்ளது. இதனால் அங்கு பாஜக தனித்து போட்டியிடலாம் என்ற தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில் 14 பேர் அடங்கிய பணிக்குழு அமைத்தது ஏன்? என்பது பற்றி அக்கட்சியின் சட்டசபை குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அந்த பணிக்குழு பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் இறந்தார். இந்நிலையில் தான் ஈரோடு சட்டசபை தொகுதிக்கு நேற்று இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி பிப்ரவரி 27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத்தாக்கல் வரும் 31ம் தேதி துவங்கி நடைபெற உள்ளது. கடந்த 2021ம் ஆண்டில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிறகு நடக்கும் முதல் இடைத்தேர்தல் இதுவாகும்.

சாயும் இலைகள்.. சமரசம் செய்யும் தலைகள்! அடிச்சு சொல்லும் அண்ணாமலை - நயினார் தெரிவித்த அதே மேட்டர்

English summary

BJP has formed a 14-member task force for the Erode East assembly constituency, where by-elections are scheduled to be held on February 27. As a result of this, reports are spreading that the BJP may contest alone there, the party's assembly committee leader Nayanar Nagendran has given an explanation about the task force.