ஸ்டாலின் ஐயா.. உதவுங்க! சிதைந்த சிறுவன் முகம் - உள்ளே விடாத பள்ளி! சிகிச்சைக்கு பணமின்றி தவிப்பு

Thiruvarur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவாரூர்: முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 5 வயது சிறுவன் சக குழந்தைகளோடு பேசி பழகி விளையாட முடியவில்லை என்றும், பள்ளியிலும் சேர்க்க அனுமதி மறுப்பதாகவும், தனது குழந்தைக்கு ஏற்பட்டுள்ள உதடு அண்ணப்பிளவால் நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உதவி செய்ய வேண்டும் என கூலித் தொழிலாளி கோரிக்கை விடுத்து இருக்கிறார்.

திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி அருகே பரவாக்கோட்டை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சங்கர். இவரது மனைவி கல்யாணி. இந்த தம்பதி முதலில் 2 பெண் குழந்தைகள் பிறந்து உள்ளன. அடுத்து ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என பெற்றோர் விரும்பியபடியே ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த அந்த குழந்தையின் பெயர் சக்திவேல். ஆனால், தவம் கிடந்து ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்த பிறகும் தாய், தந்தையால் முழுமையாக மகிழ்ச்சியடைய முடியாமல் போனது. காரணம் அந்த குழந்தையின் தோற்றம். பிறவியிலேயே சக்திவேலுக்கு உதடு அண்ணப்பிளவு குறைபாடு இருந்து இருக்கிறது.

ஹீராபென் மறைவு: தாயாரை இழந்த துயரம் யாராலும் தாங்க முடியாதது -பிரதமர் மோடிக்கு மு.க ஸ்டாலின் ஆறுதல்!

English summary

A 5 year old boy suffering from facial deformity is not able to talk and play with other children and refuses to be admitted to school. The laborer has requested that Chief Minister M.K.Stalin should help him in the treatment.