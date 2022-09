பக்தர்களே.. சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம்.. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் நடை திறப்பு நேரம் தெரியுமா?

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் நாட்களில் ஏழுமலையான் கோவில் 10 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடை அடைக்கப்படும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யப்போகும் பக்தர்கள் அதற்கேற்ப திட்டமிட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திராவின் புகழ்பெற்ற கோவில் திருப்பதி வெங்கடாசலபதி கோவில். நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் நாடு முழுவதும் இருந்து வந்து ஏழுமலையானை தரிசித்து செல்வது வழக்கம். அதிலும் விடுமுறை நாட்கள் என்றால் அதிகப்படியான பக்தர்கள் வந்து செல்வதுண்டு. இதனால் ஏழுமலையான குறைந்த பட்சமா 10 மணி நேரம் வரையிலும் காத்திருந்து தரிசனம் செய்வதுண்டு.

புரட்டாசி மாதம் பிறக்கப்போகிறது இதனால் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இன்னும் சில வாரங்களில் பிரம்மோற்சவம் தொடங்க உள்ளது. மக்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய ஆன்லைனின் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

ரயில்வேக்கு தொடர்பு இல்லை.. பள்ளத்தில் விழுந்து 2 குழந்தைகள் பலியானதில் நாராயணன் திருப்பதி விளக்கம்

English summary

Tirumala Tirupati Devasthanam has announced that on the days of solar eclipse and lunar eclipse, the temple will be closed for more than 10 hours. It has been announced that the devotees who are going to have darshan of the seven mountains should plan accordingly.