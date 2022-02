திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: சுப்ரபாதம் முதல் சகஸ்ர தீப அலங்காரம் என்னென்ன சேவைகள் இருக்கு தெரியுமா

Tirupati

திருப்பதி: ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகின்றனர். இதில் ஏராளமானோர் பாதயாத்திரையாக மலை ஏறி நடந்து சென்று தரிசனம் செய்கின்றனர். பலரும் ஆன்லைன் மூலம் https://ttdsevaonline.com இணையதளத்தில் 300 ரூபாய் தரிசன கட்டணத்திற்கு புக்கிங் செய்து செல்கின்றனர். இது தவிர சர்வ தரிசன சேவை என இலவச டிக்கெட் மூலமும் தரிசனம் செய்யலாம். ஏழுமலையான் கோவிலில் உள்ள பல்வேறு சேவைகளைப் பற்றியும் அதற்கு முன்பதிவு செய்வது எப்படி என்றும் தெரிந்து கொள்வோம்.

அதிகாலை தொடங்கி நள்ளிரவு வரை பெருமாளை தரிசனம் செய்ய வரிசையில் நின்று பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர். பலமணிநேரம் வரிசையில் காத்திருந்தாலும் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து விட்டால் போதும் அந்த சோர்வு எல்லாம் பறந்து போய்விடும்.

திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. திருமலையிலும் திருப்பதியிலும் தங்குவதற்கு ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். நேரடியாக சென்று வரிசையில் காத்திருந்து தங்கும் விடுதிகளுக்கு அறைகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். குறைவான கட்டணத்தில் வசதியான தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன.

அடையாள அட்டையாக ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பான்கார்டு என ஏதாவது ஒரு அடையாள அட்டைகளை திருப்பதிக்கு கொண்டு சென்று நேரடியாக இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற்று சாமி தரிசனம் செய்யலாம்.

Tens of thousands of devotees visit the Seven Hills daily. Many of them walk up the hill on foot and perform darshan. You can also visit Darshan with a free ticket as Sarva Darshan service. We will learn about the various services available at the Ezhumalayan Temple and how to book for it.