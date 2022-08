திருச்சி சாதனாவும் வாங்கிட்டாங்க.. காருடன் சர்பிரைஸ் கொடுத்த கணவர்.. என்ன பிராண்டு தெரியுமா?

Trichirappalli

oi-Vishnupriya R

திருச்சி: டிக்டாக் மற்றும் யூடியூப் பிரபலம் திருச்சி சாதனா தற்போது ஒரு காரை வாங்கி அதில் அவரது கிராமத்தை வலம் வந்த வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

டிக்டாக் பிரபலம் திருச்சி சாதனா சினிமாவில் நடிப்பதற்காக நடிப்பு, காமெடி, பாட்டு பாடுவது, டான்ஸ் ஆடுவது, கோபம், டான்ஸ், கொந்தளிப்பு என பன்முகத்தன்மையை தனது வீடியோக்களில் நடித்து வந்தார்.

நாளடைவில் இவருக்கு சப்ஸ்கிரைபர்கள் கூட கூட கவர்ச்சியான நடன அசைவுகளை பின்பற்றி வந்தார். மேலும் லைவில் சேலை கட்டுவது, லைவில் குளிப்பது என பல அட்ராசிட்டிகளை செய்து வந்தார். இதனால் சாதனாவுக்கு பல கண்டனங்கள் குவிந்தன.

Trichy Sadhana bought Ambassador car in second hand. She prefers new one but her husband bought old one which he says gold.