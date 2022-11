சின்னபுள்ளதனமால்ல இருக்கு! பெயிண்ட் அடித்து விளையாடும் ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் டீம்! தூத்துக்குடி பாலிடிக்ஸ்

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் டெல்லி லெவலுக்கு பாலிடிக்ஸ் செய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலோ இரு தரப்பு ஆதரவாளர்கள், வடிவேலு பாணியில் சொல்வதென்றால் சின்னபுள்ள தனமாக அரசியல் செய்வதாக உள்ளூர் பிரமுகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால் அதனை முற்றாக அவர் மறுத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் பாஜக தலைமை போலவே ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறார். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குள் அணிகள் இணைப்பை நடத்தி முடித்து விட வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. ஆனால் தற்போதைக்கு அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

English summary

While Edappadi Palaniswami and OPS are doing politics at the Delhi level on the issue of AIADMK single leadership, local officials are saying that the supporters of both sides are doing Vadivelu style politics in Tuticorin district.