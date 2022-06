“சாரிங்க.. கொஞ்சம் லேட்டாயிடுச்சு”.. 51 ஆண்டுக்கு பின் புத்தகத்தை திருப்பி தந்த நபர்!

News

oi-Jaya Chitra

வான்கூவர்: நூலகத்தில் எடுத்த புத்தகத்தை 51 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒருவர் திருப்பிக் கொடுத்தச் சம்பவம் கனடாவில் நடந்துள்ளது.

நினைத்த புத்தகங்களை எல்லாம் விலை கொடுத்து எல்லோராலும்.. அதற்காக படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை மக்கள் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு ஊரிலும் நூலகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அதனை சாதகாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, நல்ல புத்தகங்களை ஒரு சிலரே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் எடுத்த புத்தகத்தை நூலகத்தில் திருப்பிக் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. அதனை மீறினால் அதற்கு அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது.

ஆனால் இது எதுபற்றியும் கவலைப்படாமல் ஆண்டுக்கணக்கில் நூலகத்தில் எடுத்த புத்தகத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்காமல் வைத்திருப்பவர்களும் உண்டு. அப்படி நீண்ட காலம் கழித்து நூலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட புத்தகத்தைப் பற்றிய செய்தி தான் தற்போது சமூகவலைதளங்களில் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

English summary

The Vancouver public library shared an image on its Instagram account, saying that a book was recently returned after 51 years in exact same condition with a heartwarming note inside.