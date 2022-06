இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் மீது தொடர் தாக்குதல்.. அமெரிக்கா பரபர அறிக்கை.. கடும் குற்றச்சாட்டு!

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் 2021ம் ஆண்டு சிறுபான்மை சமூகத்தினர் மீதான கொலைகள், தாக்குதல்கள், மிரட்டல்கள் ஆண்டு முழுவதும் நடந்ததாக அமெரிக்கா குற்றம்சாட்டி பரபரப்பான அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளில் மதசுதந்திரம் குறித்த மதிப்பீடுகளை அமெரிக்கா மேற்கொண்டு அறிக்கையாக வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு நாடுகள் பற்றியும் தனித்தனி அத்தியாயங்கள் இடம்பெறும்.

இந்த அறிக்கைக்கு தொடர்ச்சியாக இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில் 2021ம் ஆண்டுக்கான அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள மதசுதந்திரங்கள் குறித்த அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

US State Department in its annual report to the Congress on international religious freedom has alleged that in India in 2021 attack on members of the minority communities, including killings, assaults, and intimidation, occurred throughout the year.