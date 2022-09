70 ஆண்டு காத்திருப்பு.. ரெடியான புலி முக விமானம்! இந்தியாவில் கர்ஜிக்க போகும் நமீபியா "சீட்டாக்கள்"!

Washington

வாஷிங்டன்: தென் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவில் இருந்து 8 சீட்டாக்கள் இந்தியா கொண்டுவரப்படுகிறது. 70 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவில் சீட்டா இனம் இருக்கப்போவதால் அதனை வரவேற்க இந்தியா தயாராக உள்ளது.

சிறுத்தைகளில் 4 வகை இனங்கள் உண்டு. இதில் உலகிலேயே மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமான சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்)வும் சிறுத்தைப்புலி இனத்தில் ஒன்றாகும். இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் இந்த சீட்டாக்கள் அதிக அளவில் இருந்தன. ஆனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாக்களை வேட்டையாடினர்.

இதனால், இந்தியாவில் சீட்டாக்களின் எண்ணிக்கை குறையத் தொடங்கியது. இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து பிரிக்கப்படாத மாநிலமாக இருந்த சத்தீஷ்கர் மாநிலத்தில் மட்டும் கடந்த 1947-ம் ஆண்டு ஒரு சீட்டா தென்பட்டது. அதன்பிறகு 1952-ல் சீட்டா இந்தியாவில் எங்கும் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது வரை சீட்டா வகை புலிகள் இந்தியாவின் எந்த பகுதியிலும் இல்லை.

எனவே இந்தக் குறையை போக்குவதற்கு திட்டமிட்ட இந்தியா இதற்காக நமீபியாவிடம் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, இந்தியாவுக்கு 5 ஆண் சீட்டாக்கள் மற்றும் 3 பெண் சீட்டாக்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளன. தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவில் இருந்து இந்த 8 சீட்டாக்கள் இந்தியா கொண்டு வரப்படுகிறது. பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாள் அன்று இந்த 8 சீட்டாக்களும் இந்தியாவின் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் விடப்பட இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், இந்த சீட்டாக்களை இந்தியா அழைத்து வர நேற்றே இந்திய விமானம் நமீபியா சென்றடைந்தது. இதற்காக இந்திய விமானத்தில் பிரத்யேகமாக புலியின் முகம் போல் விமானத்தின் முன்பகுதி வரையப்பட்டிருந்தது. புலி போன்ற தோற்றத்துடன் இந்த விமானம் நமீபியாவில் சீட்டாக்களை அழைத்து வர தயாராக இருந்தது.

நாளை பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாள் என்பதால் அதற்குள் அங்கிந்து சீட்டாக்களுடன் அந்த விமானம் இந்தியா வந்தடைந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்காக இந்தியாவிலும் சீட்டாக்களை வரவேற்க முன்னேற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுவிட்டன. இந்திய மண்ணில் ஏறத்தாழ 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீட்டாக்கள் கம்பீர நடை போட இருப்பதால் அந்த 8 சீட்டாக்களையும் வரவேற்க தயார் நிலை செய்யப்பட்டுள்ளது. நமீபியாவின் ஹோசியா குடாகோ சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்த விமானம் புறப்பட தயாரக உள்ளது.

