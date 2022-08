1971ம் ஆண்டு.. தமிழகத்திலிருந்து காணாமல் போன சம்பந்தர் சிலை.. அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிப்பு

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கும்பகோணம் நந்தனபுரிஸ்வரர் சிவன் கோவிலில் காணாமல் போன சம்பந்தர் சிலை அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக சந்தையில் ஆயுதம் மற்றும் போதை பொருளுக்கு அடுத்ததாக கலைநயம் மிக்க சிலைகளுக்கு அதிக மதிப்பு உள்ளது. இதனால், சிலை கடத்தல் சம்பவங்களும் அதிகரித்துள்ளது.

வெளிநாடுகளில் கோடிக்கணக்கில் இங்குள்ள சிலைகள் விலைபோவதால், குறுக்கு வழியில் பணம் ஈட்ட நினைப்பவர்கள் இத்தகைய சிலை கடத்தல் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதோடு, அதற்கு உறுதுணையாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

A statue of Sambandar, which went missing in the Kumbakonam Nandanapuriswarar Shiva temple about 50 years ago, has been found in America.