அட என்னங்க இது?.. இப்படி புகை விடுது.. பறவையை பார்த்து வியந்த நெட்டிசன்கள்! பரவும் வீடியோ

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மரத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பறவையின் வாயில் இருந்து குபுகுபுவென புகை வரும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி நெட்டிசன்களை வியக்க வைத்துள்ளது.

பொதுவாக பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளை பார்த்து ரசிக்காதவர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம்.

இயற்கையோடு ஒன்றி வாழும் பறவைகளின் கொஞ்சல்களும்.. கீச் கீச் என்ற சத்தமும் பலரையும் மெய்மறந்து ரசிக்க வைக்கும்.

English summary

A video of a bird sitting on a tree spewing fumes from its mouth has gone trend on social media and has shocked netizens.