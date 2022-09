'எங்கே போவது.. என்ன செய்வது'.. ஒரு நிமிடம் மேடையில் குழம்பி போய் நின்ற ஜோ பைடன்.. பரவும் வீடியோ!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பிறகு என்ன செய்வது எங்கே செல்வது என்று மேடையில் தடுமாறும் வகையில் நிற்கும் வீடியோ பதிவுகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி பலரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் 46-வது அதிபராக ஜோ பைடன் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பொறுப்பேற்றார்.

அமெரிக்க வரலாற்றில் மிகவும் அதிக வயது கொண்ட அதிபர் ஜோ பைடன் தான்.

ராணி எலிசபெத் இறுதிச்சடங்கு: ஜோ பைடனே ஆனாலும் பஸ்ல தான் வரணும்?.. கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

English summary

Video recordings of American President Joe Biden stumbling on the stage wondering what to do and where to go after speaking at an event have shocked many people.