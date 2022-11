பைடன் vs ட்ரம்ப்.. பரபரக்கும் அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்.. இந்திய உறவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா?

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் இடைக்காலத் தேர்தலானது அதிபர் ஜோ பைடனும், முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பும் நேரடியாக மோதும் களமாக மாறியுள்ளதை உலக நாடுகள் உற்று நோக்கி வருகின்றன.

மிகுந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் நடைபெறும் இந்த தேர்தல், அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் எதிர்கால தலைவிதியை நிர்ணயிக்கப் போகும் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியாவில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை டெல்லி தீவிரமாக கவனித்து வருவதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sources in the central government say that Delhi is seriously monitoring the impact of US mid term election results on India.