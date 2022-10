தீபாவளி..கந்த சஷ்டி..பவுர்ணமி அன்னாபிஷேகம்..ஐப்பசி மாதத்தில் என்னென்ன விசேஷங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஐப்பசி மாதம் தமிழ் மாதங்களில் சித்திரை தொடங்கி 7வது மாதமாகும். ஐப்பசி மாதத்தில் சிறப்புமிக்க பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. ஐப்பசி மாதத்தில் தீபாவளிப் பண்டிகை, கந்தசஷ்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. பௌர்ணமியில் சிவாலயங்களில் அன்னாபிஷேகம் நடைபெறும்.

ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்திலும் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. பலவிதமான பண்டிகைகள் விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. ஐப்பசி மாதத்தில் பல்வேறு சிறப்புகள் நிறைந்துள்ளது.

ஐப்பசியில் கடைபிடிக்கப்படும் விரதங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வையையும் மேன்மையையும் கொடுக்கின்றன என்பது நம்பிக்கை. துலாம் மாதமான ஐப்பசி மாதத்தில் என்னென்ன விசேஷங்கள் இருக்கின்றன என்று பார்க்கலாம்.

ஐப்பசி : 1 விஷு புண்ணிய காலம், துலா ஸ்நானம் ஆரம்பம், ராதா ஜெயந்தி

ஐப்பசி : 6 தன்வந்திரி ஜெயந்தி நரக சதுர்த்தசி ஸ்நானம்.

ஐப்பசி : 7 தீபாவளி, லட்சுமி குபேர பூஜை.

ஐப்பசி : 8 கேதார கௌரி விரதம், சூரிய கிரகணம்.

ஐப்பசி : 9 கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பம், யமத்துவிதியை.

ஐப்பசி : 13 கந்த சஷ்டி சூரசம்காரம்

ஐப்பசி : 16 அட்சய நவமி.

ஐப்பசி : 21 அன்னாபிஷேகம், குருநானக் ஜெயந்தி.

ஐப்பசி : 22 சந்திர கிரகணம்.

ஐப்பசி : 30 துலா ஸ்நான பூர்த்தி.

English summary

Tamil solar month Aippasi is called the month for Thula Matham. Deepavali, Skanda sasti All Viratham celebration in Tamil Nadu for the month of Aaipasi. Here is the list of important days for the Aippasi month 2022.