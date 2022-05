உங்கள் குல தெய்வத்தை இப்படி கும்பிடுங்கள்... துன்பம் தொலைந்தது இப்போ என்று பாடுவீர்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கஷ்டத்திற்கு மேல் கஷ்டம் வந்து கவலையில் இருக்கிறீர்களா? உங்கள் குல தெய்வத்தை மனம் உருகி கும்பிடுங்கள். துன்பம் தொலைந்து இப்போ என்று மகிழ்ச்சியோடு பாடுவீர்கள். நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்களின் வளர்ச்சி மளமளவென அதிகரிக்கத் தொடங்கும்.

சிலர் தின கூலிக்கு வேலை செய்வார்கள்... சிலரோ வார சம்பளம் வாங்கி காலம் கடத்துவார்கள். நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாத சம்பளம் வாங்குவார்கள். எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் சிலர் கையில் பைசா தங்காது. சம்பாதிக்கும் பணம் மொத்தமும் கைக்கும் வாய்க்குமே சரியாக இருக்கும். இதற்குக் காரணம் கஷ்டம் அவர்களை விடாமல் துரத்திக்கொண்டே இருக்கும்.

அதிர்ச்சி! வானிலிருந்து பறந்து வந்து.. குஜராத்தில் 3 இடத்தில் விழுந்த இரும்பு பந்துகள்! நடந்தது என்ன

உங்கள் கஷ்டங்களைத் தீர்க்கும் காவல் தெய்வம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது குல தெய்வம் மட்டுமே. குல தெய்வத்தை மறக்காதவர்களுக்கு எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சூரியனைக் கண்ட பனிபோல விலகிவிடும். மாசிமகா சிவராத்திரி, பங்குனி உத்திரம் நாட்களில் மட்டுமே குல தெய்வத்தை கும்பிடவேண்டும் என்பதில்லை. வாரம் ஒருமுறை உங்கள் குலதெய்வக் கோவிலுக்கு இந்த பொருளை வாங்கி கொடுத்து அபிஷேகம் செய்யுங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு சீக்கிரமே முன்னேறி விடுவீர்கள்.

English summary

Spiritual News in Tamil Kuladeiva vazhipadu: (குலதெய்வத்திற்கு இந்த பொருள் வாங்கிக்கொடுத்தால் கஷ்டங்கள் நீங்கும்) Whatever your circumstances, buy this item and anoint it at your Kuladeivam temple. Of course you will soon progress from where you are to the next level.