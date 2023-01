முதல் வாரத்தில் எதிர்பார்க்காத டாப் 10 சீரியல்கள்.. முன்னேறிய எதிர்நீச்சல் பின் தங்கிய பிரபல சீரியல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொலைக்காட்சிகளில் அதிகமாக ரசிகர்களை கவர்ந்து டிஆர்பி யில் அதிக எண்ணிக்கையை பெற்ற முன்னணி சீரியல்களின் டாப் 10 விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகரப்புறங்களில் அதிகமாக ரசிகர்களால் பார்க்கப்பட்ட சீரியல்களின் அடிப்படையில் இந்த விபரம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஜீ தமிழில் டாப் 5 இடத்தை பிடித்த சீரியல்கள்... கார்த்திகை தீபம் சீரியலுக்கு எதிர்பார்க்காத இடம்!

கடந்த வாரம் வெளியான லிஸ்ட்க்கும் இந்த வாரம் வெளியேற்ற லிஸ்டிலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

English summary

The top 10 details of the leading serials which attracted the most fans on television and got the highest numbers in TRP have been released.This information is taken on the basis of the serials which were watched by the fans more in rural areas and urban areas.There have been many changes in last week's list and this week's eviction list.