டிஆர்பியில் டாப் 10 சீரியல்கள்.. முதலிடத்தை பிடித்த எதிர்பார்க்காத சீரியல்.. சரிவடைந்த இனியா

டிஆர்பி யின் அடிப்படையில் 2023 வது ஆண்டின் நான்காவது வாரத்தில் டாப் 10 சீரியல் லிஸ்ட் வெளியாகி இருக்கிறது.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி, விஜய் டிவி, ஜீ தமிழ் போன்ற முன்னணி சீரியல்களில் டிஆர்பி அடிப்படையில் இந்த வாரத்தில் டாப் 10 இடங்களை பிடித்த சீரியல்களின் விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த வாரம் பல சீரியல்கள் எதிர்பாராத மாற்றங்களை சந்தித்து இருக்கிறது.

கடந்த வாரத்தில் நான்காவது இடத்தில் இருந்த இனியா சீரியல் இந்த வாரம் ஆறாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

