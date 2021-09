சுட்டெரிப்பது சூரியனா??... சித்தி வெண்பாவின் க்யூட் அழகு??... தவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சித்தி சீரியலில் பார்த்த அதே வெண்பாவா இது என்று ப்ரீத்தி சர்மாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து இருக்கின்றனர்.

மாடர்ன் உடையில் பட்டையைக் கிளப்பியிருக்கும் ப்ரீத்தி ஷர்மாவின் ரீல்ஸ் வீடியோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் கமெண்டுகளை கொட்டி வருகின்றனர்.

அங்கேயும் இங்கேயும் கிழிந்து தொங்கும் ஜீன்ஸ் பேண்டில் சிக்கென்ற இடையை காட்டியிருக்கும் ப்ரீத்தியை பார்த்ததும் பலபேர் கண் இமைக்க மறந்து விட்டார்களாம்..

பூப் போட்ட ரவிக்கை.. எடுப்பான அழகு.. அம்சமான பரீனா.. அசத்தறீங்களே வெண்பா!

English summary

Preethi Sharma, who is playing the role of Venpa in the Siddhi-2 serial which is being telecast on Sun TV, has also been active on social media. The photos he posted on Instagram are causing quite a stir. She is currently playing the female lead in gemini diviyal and kavianjali serial.