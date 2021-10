புத்திசாலி என்று என்னை எதுக்கு தள்ளி வைக்கிறிங்க...கொதிக்கும் அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் செய்ததை தவறு என சுட்டிக்காட்டிய இமான் அண்ணாச்சியின் மீது அபிஷேக் வார்த்தைகளால் எகிறிப் பாய்ந்து வருகிறார்.

பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே எப்போ செயலில் காட்ட போறீங்க என்று ரசிகர்களின் கேள்விக்கு என்று கச்சேரியை தொடங்கிவிட்டார்கள்.

எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், வேலுமணி, வீரமணி.. இப்ப சி.விஜயபாஸ்கர்.. ரெய்டு சரி.. அடுத்து எதுவும் நடக்காதோ?

தான் செய்வதுதான் சரி என்பதை சக போட்டியாளர்கள் புரிந்து கொள்ளாததால் தான் அபிஷேக் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுகிறார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Abhishek, who is desperate for the second week's presidentship to defeat the contestants at all costs, is angrily talking to Annachi, who pointed out that his actions were wrong, which is shocking not only to the fans but also to the contestants.