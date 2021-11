தந்தையின் அஸ்தியை கரைக்க யாரும் எதிர்பார்க்காத இடத்துக்கு சென்ற அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அபிஷேக் ராஜா சென்ற இடத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போய் இருக்கின்றனர்.

இவர் இந்த நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே சென்ற பிறகு கண்டெண்ட்க்கு பஞ்சம் ஆகிவிட்டது என்று நெட்டிசன்கள் ஒரு பக்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பெரிய பேக்கை சுமந்தபடி இவர் மலைப்பிரதேசங்களில் சுற்றி திரிவதை பார்த்து ரசிகர்கள் ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய் இருக்கிறார்கள்.

English summary

Fans have been saying that Abhishek Raja has gone to Mount Himalaya to dissolve his father's ashes