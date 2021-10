எனக்கு சரி தவறு என்று எதுவுமே கிடையாது..அபிஷேக் பேசியதைக் கேட்டு காண்டான சிபி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எப்பவாது இப்படி பண்ணலாம் ஆனா எப்பவுமே இப்படி பண்ணலாமா என்று அபிஷேக்கை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பஞ்சாயத்தை கூட்டுவதில் முதல் ஆளாக ஆஜராகிவிடுகிறார் அபிஷேக்.

இந்த சீசனில் அபிஷேக் மட்டும் தான் பிரச்சனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரா இல்லை அவரை சுற்றி மட்டும்தான் கேமரா சுழல்கிறதா என நெட்டிசன்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

ட்ரம்புக்கு வந்த அடுத்த டென்ஷன்.. அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டும் முடக்கம்.. ஹேக்கர்கள் கைவரிசை..!

English summary

Abhishek talking angrily to CB in today's promo is spreading virally on the social networking site and there are increasing negative comments for Abhishek who is arguing without listening to the incumbent Ciby.