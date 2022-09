திமிராய் இருப்பதில் தப்பில்லையே..!!நிரோஷா வெளியிட்ட பதிவு.. ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-Vasanthi Pauldurai

சென்னை: நடிகையை நிரோஷா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளதாம்.

நடிகர் ராம்கியின் மனைவியான நிரோஷா வெள்ளித்திரையிலும் சின்னத்திரையிலும் பலருக்கும் பரீட்சையமானவர்தான். தற்போது சின்னத்திரை தயாரிப்பாளராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

நடிகையாக இருக்கும் நிரோஷா பல சோதனைகளை தாண்டி வந்துள்ளாராம். அதனால் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர், "தனித்து போராடி கரை சேர்ந்த பின் திமிராய் இருப்பதில் தப்பில்லையே..!!"என்று கேப்ஷனோடு பதிவு வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சன் சிங்கர் மேடையில் கவுதம் கார்த்திக் கலகல புரபோஸல்... அப்பா மாதிரியே.. சிலாகித்த நிரோஷா!

English summary

Nirosha's Instagram page, she has published a post with the caption, "There is nothing wrong with being arrogant after fighting alone and reaching the shore..!"