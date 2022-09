இது கர்மா தான்.. அன்னைக்கு அப்படி பேசினீங்க.. இப்போ என்ன நடக்குது..!! வனிதாவின் அதிரடி

Television

சென்னை: நடிகை வனிதா விஜயகுமார் திரைப்பட நடிகையாக பலருக்கும் பரிட்சயம் ஆனவர். ஒரு சில நேரங்களில் நடிப்பை தாண்டியும் சர்ச்சைகளில் சிக்கி சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

வனிதாவின் குடும்ப பிரச்சனை முதல் கல்யாண வாழ்க்கை வரை அனைத்துமே திறந்த புத்தகமாக தான் இருந்து வருகிறது. அதனால் தான் அவர் எப்போதும் யாருக்கும் பயப்படுவது இல்லை.

இது எல்லாம் தேவை தானா..!! ரவீந்தருக்கு அறிவுரை கூறிய வனிதா..மீண்டும் தொடக்கிடுச்சா..!!

English summary

Actress Vanitha has hinted at producer Ravinda's second marriage by recollecting what he had said about her in the beginning.