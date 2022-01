அகோரியின்... ஆட்டம்...!! ஹாட்ஸ்டாரையே... ஹாட்டாக்க வரும் பாலையா..!!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தெலுங்கு திரையுலகின் ஆக்ஷன் ஹீரோ பாலகிருஷ்ணா சாதனைகளை பார்த்து ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் திரை பிரபலங்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெளியான அகண்டா திரைப்படம் ஓடிடி ப்ளாட்பாரத்தில் வெளியிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The fans but and screen celebrities have been congratulating the action hero of Telugu movie Balakrishna for his achievements.It has been announced that the movie Akanda starring Balakrishna will be released on the OTT platform.