மண்ட மேலே உட்கார்ந்து இருப்பீங்களா ??கோபத்தின் உச்சத்தில் அக்ஷரா...பயந்துபோன போட்டியாளர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: டாஸ்க் செய்ய சொன்னதற்காக கடுப்பில் அக்ஷரா பேசியதைப் பார்த்து போட்டியாளர்கள் பயந்து போய் விட்டனர்.

என்னதான் கோபம் என்றாலும் இப்படியா நடந்து கொள்வது என்று ரசிகர்கள் அறிவு கூறிவருகின்றனர்.

கோபத்தின் உச்சத்தில் கண்டதையும் பேசி அனைவரையும் கலங்கடித்து இருக்கிறதா??என்று நெட்டிசன்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Akshara's talk to CB that she will be her favourite in the task has left fans frowning. Fans have been questioning Aksharawa for saying he does not know how to speak a knife.