தான் இரண்டாவதாக கர்ப்பமாக இருப்பதை வெட்கத்தோடு கூறிய ஆலியா...இப்போ எத்தனை மாதம் தெரியுமா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆலியா மானசா தான் இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளார்.

இவர் எத்தனை மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என்ற ரசிகர்களின் கேள்விக்கு தற்போது வெட்கத்தோடு விடை கொடுத்திருக்கிறார்.

ஆலியா மானசா கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தியைக் கேட்டு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

முதல்வரின் விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டம் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு - அரசாணை வெளியீடு

English summary

Aliya and Sanjeev, who made their serial debut with Raja Rani Serial and are now a real couple, have conveyed to fans the happy news of becoming parents for the second time.