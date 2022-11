தனது லட்சியத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்த ஆலியா.. இந்த முறை இப்படி ஒரு சம்பிரதாயமா! அழகான தருணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய அழகான நடிப்பால் சின்னத்திரையில் பெருமளவு ரசிகர்களை வைத்திருக்கும் ஆலியா, தற்பொழுது சின்னத்திரையில் தன்னுடைய மூன்றாவது இன்னிங்ஸில் இன்று முதல் களமிறங்க துவங்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது கணவரின் ஆசீயுடன் முதல் நாள் படப்பிடிப்பிற்கு செல்வதை மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ள வீடியோவிற்கு ஆலியாவின் ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை சொல்லுவதோடு மட்டுமின்றி, தங்களது அபிமான நட்சத்திரத்தை மிக விரைவில் சின்னத்திரையில் மீண்டும் காண இருப்பதை மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்தும் வருகின்றனர்.

English summary

Alya, who has a lot of fans on the small screen due to her beautiful performance, is now starting her third innings on the small screen from today. In this regard, Alia's fans are not only congratulating her on her Instagram page, where she happily shared a video of her going to her husband's first day of shooting with Aasi, but they are also sharing the joy of seeing their beloved star again on the small screen very soon.