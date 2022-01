அந்த செயலுக்காக கனவில் வந்து அம்மா திட்டியுள்ளார்...ஃபீல் பண்ணும் அமீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமீர் தன்னுடைய அம்மாவை பற்றி உருக்கமாக செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

இறந்து போனாலும் தன்னோடு இருக்கும் அம்மா தான் செய்த தவறுக்காக தன்னை திட்டியதை நினைத்து அமீர் ஃபீல் பண்ணி உள்ளார்.

English summary

Amir, who was present at the Big Boss show, has released heartbreaking news about his mother.Amir Feel thinks that his mother, who is with him even after his death, has scolded him for the mistake he made.