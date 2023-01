லைவில் விக்ரமன் முன்னிலையில் அனிதா சம்பத் கேட்ட கேள்வி.. இத்தனை வருட ஏக்கத்தை கொட்டி விட்டாரே!

அனிதா சம்பத் லைவில் விக்ரமன் ஜெயிக்காததற்கு வாழ்த்து கூறி தன்னுடைய கேள்விகளை ரசிகர்களின் முன் விக்ரமனிடம் கேட்டிருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் ரசிகர்களோடு கலந்துரையாடி இருக்கிறார்.

ரசிகர்களின் முன்னிலையில் விக்ரமன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவரிடம் அனிதா சம்பத் போன் செய்து பேசியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஜெயிக்காததை குறித்து அதற்கு வாழ்த்து கூறி நீங்கள் ஜெயிக்காததால் தான் பல உண்மைகள் வெளியே பேசப்படுகிறது என்று கூறியிருக்கிறார்.

Vikraman interacts with fans after Bigg Boss Tamil Season 6.While Vikraman was speaking in front of the fans, Anitha Sampath called him and spoke to him.Congratulating her for not winning the Bigg Boss show, she said that many truths are out there because you didn't win.