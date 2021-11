நீதான் என் முதுகில் குத்தி விட்டாய்..இசைவாணி மீது குற்றசாட்டு வைக்கும் இமான் அண்ணாச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ப்ரமோவின் அடிச்சிக்கிறதும், எபிசோடில் கூடிக்கிறதும் பிக்பாஸில் வழக்கமாக நிகழ்ச்சியாக மாறிவிட்டது.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் அண்ணாச்சியின் இசை வாணியும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டு வருகின்றனர்.

இசைவாணி என் முதுகில் குத்து விட்டார் என்று இமான் அண்ணாச்சி பகிங்கரமாக குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி வருகிறார்.

English summary

Isai vani has played to get her out of the task. Annachi said he stabbed me in the back.