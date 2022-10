"மதம் மாற சொல்லி நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை” திவ்யாவுக்காக தான் நான் அப்படி.. அர்னாவ் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா தன்னை மதம் மாறச் சொல்லி திருமணம் செய்த செல்லமா சீரியல் நடிகர் அர்னாவ் தற்போது அடித்து துன்புறுத்துவதாக வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார்.

தன்னுடைய திருமணத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து தற்போது அர்னாவ் முதல்முறையாக பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Divya, who is a small screen actress, has published a video saying that Arnaav, the actor of Chellama serial, who married her by asking her to change her religion, is beating her and harassing her.