ஆவேசமாக முடிவெடுத்த கோபியின் தந்தை...கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டாரே...எதிர்பாராத திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் லேட்டஸ்ட் ப்ரமோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலர் மிகுந்த ஆர்வத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

கோபியை பற்றி மயூரா வின் வாயால் உண்மை உடைபட போகிறது என்று பலரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எதிர் நடந்தது அனைவருக்கும் வெறுப்பை கொடுத்துள்ளது.

மீண்டும் ரசிகர்களை அழ வைக்கும் ப்ரமோ...இந்த முறை அம்மா சென்டிமென்ட்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Many fans have been eagerly watching the latest promo of the Bakkiyalakshmi serial.Many are expecting that the truth about Gopi is going to break through Mayura's mouth.