போட்டியாளர்களை கலாய்த்த பாலா...ரசிகர்களின் மனதில் இருப்பதை அப்படியே சொல்லி விட்டாரே

சென்னை: போஸ்ட்மேன் பொறுக்கி பொட்டுகடலை என்னும் பெயரில் வந்து ரசிகர்களின் மனக்கமுறலை பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் கொட்டியிருக்கிறார் பாலா.

இவர் பேசியதை பார்த்ததும் மீம்ஸ்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் பாலாவின் காமெடிக்கு எதிராக கமெண்டுகளை போட்டு வருகின்றனர்.

தலைவர் பதவிக்காக அடித்துக்கொண்ட போட்டியாளர்கள்...பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளேயும் இப்படியா??

Vijay TV personality Bala, who made his debut as a special guest on Bigg Boss as a Diwali special, has made his debut as a guest and has picked up the contestants. This is what is now going viral as memes.