பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி...இது என்ன புது ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியின் என்ட்ரி ரசிகர்களுக்கு திடீர் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்திருக்கிறது.

மீண்டும் முதலில் இருந்தா?? என்று ஒருசில ரசிகர்கள் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் காலை வேளையில் நடந்த செயல்பாடு குறித்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Suresh Chakravarty's re-entry in Bigg Boss Ultimate has come as a surprise to the fans.From the beginning again ?? A few fans have been commenting on the morning performance of the Bigg Boss Ultimate show.