வெகுண்டு எழுந்த தாமரை.. சண்டைக்களமாக மாறிய பிக்பாஸ் வீடு... இதுதான் காரணமா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தற்போது போட்டியாளர்களுக்குள் வாக்குவாதங்கள் முற்றியிருக்கிறது.

தற்போது நான்காவது நாளில் தாமரை தன்னுடைய ஆட்டத்தை தொடங்கி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Ultimate show is currently full of arguments among the contestants.Fans are now claiming that Thamarai has started her game on the fourth day.