கண்ணீரோடு விடைபெற்ற பாரதி கண்ணம்மா குழுவினர்.. கடைசி நேரத்தில் வெளியான ட்விஸ்ட்

பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் கிளைமாக்ஸ் முடிந்ததை தொடர்ந்து அனைவரும் பிரியாவிடை கொடுத்து பிரிந்ததை அந்த சீரியலின் ஹேமா வீடியோவாக வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் விரைவில் முதல் பாகம் முடிவடைய இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் கடைசி நாளில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதில் சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இந்த சீசனின் முடிவை குறித்து உருக்கமாக கண்கலங்கியபடியே பிரியா விடை கொடுத்த சீரியலின் ஹேமா வெளியிட்ட வீடியோ பல்வேறு கருத்துக்களை ட்விஸ்ட்களை கொடுத்திருக்கிறது.

சீரியலின் கடைசியில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்கள் தற்போது அந்த வீடியோவில் கசிந்து இருக்கிறது.

English summary

Bharthi Kannamma serial is about to end soon. The video taken on the last day is being shared by fans on social media. In this video, Hema of the serial, in which farewell to the end of the season in a shooting spot, has given various opinions and twists. Information about who will participate in the end of the serial. Now the video is leaking.