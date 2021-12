இந்த வாரம் என்ட் கார்ட் போட்ட பிக் பாஸ்...கடைசியில் மாட்டியது இவர்தானா??!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வாரம் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறும் போட்டியாளர் யார் என்ற செய்தி கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ந்து போய் உள்ளனர்.

இத்தனை முறை கடைசி விளம்பில் வந்தாலும் ஜெயித்த நபரை இப்படி தூக்கி விட்டீர்களே ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

டாஸ்க்குகளில் வெறித்தனமாக விளையாடி தன்னுடைய திறமையை நிரூபித்தாலும் கடைசி நேரத்தில் இப்படியா நடக்கணும் என்று ரசிகர்கள் சலிப்பு கொட்டி வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been hear the news of who will be the contestant leaving the Big Boss show this week.Fans are lamenting that you have thrown the winner like this despite coming to the last edge so many times.