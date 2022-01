கழுத்தில் மாலை...பலியாகப் போவது யார்?? முதல் ப்ரமோவால் பதற்றம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வார எலிமினேஷனுக்கு நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கும் போட்டிகள் தொடங்கிவிட்டது.

கழுத்தில் மாலை போட்டு யார் தலையை வெட்ட போகிறார்கள் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

Omicron: இருளில் பாயும் சின்ன ஒளிக்கீற்று.. அமெரிக்காவின் டாப் சைன்டிஸ்ட் பகிரும் நம்பிக்கை செய்தி!

English summary

Direct selection contests for this week’s Elimination have begining.Fans have been articulating who is going to cut off the head by putting the garland around the neck.