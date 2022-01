நேரடியாக இறுதி வாரத்திற்கு செல்லும் இரண்டாவது போட்டியாளர்... பிக் பாஸ் வைத்த புது ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நேரடியாக இரண்டாவது இறுதி வாரத்திற்கு செல்லும் இரண்டாவது போட்டியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்க பிக்பாஸ் புதுவிதமான டாஸ்க் வைத்துள்ளது.

யார் நேரிடையாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு கூடியுள்ளது.

English summary

BigBoss has an innovative task to select the second contestants that will go directly into the second final week.Expectations have risen among fans as to who will be directly protected.