ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட நிரூப்...ஓ...இதுதான் காரணமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய ப்ரமோவில் நிரூப் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

நிரூப் செய்த திடீர் செயல் ரசிகர்களை மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களையும் யோசிக்க வைத்துள்ளது.

English summary

In today's promo, Nirup has apologized to the fans.The sudden action that has been proven has made not only the fans but also the Netizens think.