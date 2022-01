முத்தத்தைப் பற்றி விளக்கம் கொடுத்த அக்ஷரா....இது என்ன புது ட்விஸ்ட்???

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து வந்த முத்தக்காட்சிக்கு அக்ஷரா ரெட்டி விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

தன்னைப்பற்றி பரவி வந்த வீடியோக்கள் பற்றிய முதல் முறையாக அக்ஷரா ரசிகர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

English summary

Akshara Reddy narrates the kiss that followed on the Bigg Boss show.Akshara has clarified to the fans for the first time about the videos that have spread about her.