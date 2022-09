நகைச்சுவைக்காக செய்தது... விளக்கம் கொடுத்து ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் தொகுப்பாளராக நிகழ்ச்சியை தொகுத்துக் கொண்டிருக்கும்போது தான் நகைச்சுவைக்காக பேசியதற்கு சமூக வலைதளத்தில் எழுந்த கண்டனங்களுக்கு தற்போது ராஜு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை மற்றும் மதுரை மக்களை ராஜு இழிவாக பேசிவிட்டார் என்று சமூக வலைத்தளத்தில் அவருக்கு எதிராக நெட்டிசன்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நடிகர் ரன்வீர்க்கு சென்னை வட்டார வழக்கை நகைச்சுவையாக சொல்லிக் கொடுத்தேன், அதற்கு சென்னை மக்களை இழிவாக பேசியதாக விமர்சனங்கள் எழுதுவதை பார்த்தேன். நகைச்சுவைக்காக பேசியது தவறாக மாறிவிட்டது என்று ரசிகர்களிடம் ராஜு மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

எளிமையான முறையில் காதலியை கரம்பிடித்த விஜய் டிவி புகழ்... வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

Raju told actor Ranveer about the Chennai locality case as a joke, and I saw him writing reviews saying that he had insulted the people of Chennai. Raju has apologized to the fans saying that it turned out to be a joke.