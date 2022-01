பிக் பாஸ் தமிழ்5: முதல் முறையாக யாரும் செய்யாத சாதனையை செய்து அசத்திய பாவனி..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் இதுவரைக்கும் யாரும் செய்யாத சாதனையை பாவனி செய்து காட்டியுள்ளார்.

பாவனியின் மீது ரசிகர்கள் வைத்திருக்கும் பாசத்தை தற்போது நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil 5: In the fifth season of Bigg Boss, Bhavani has set a record that no one has done before.The affection that the fans have for Bhavani is now well understood.