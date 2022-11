"யோசிக்காமல் பேசினா இப்படித்தான்” இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் கமல் "உப்பாக கரைக்க” போவது இவரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று சனிக்கிழமை எபிசோடில் கமல் பல தத்துவங்களை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் டாஸ்கில் சாப்பாட்டில் உப்பு கலந்ததை குறித்து இன்றைய பேச்சை தொடங்கி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் பாராட்டு பெற்று வந்த போட்டியாளர்கள் கூட இன்று கண்டிப்புகளை பெறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றனர்.

பாகுபலி படத்தையே மிஞ்சிடுவாங்க போல.. லீக்கான புது பிக் பாஸ் வீடியோ.. இது என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 November 19th 1Promo(பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நவம்பர் 19ஆம் தேதி ப்ரோமோ): In today's Saturday episode of Bigg Boss Tamil Season 6, which is being aired on Vijay TV, Kamal has expressed many theories. He has started today's talk about the addition of salt in the food in the Bigg Boss task. Even the contestants, who have received praise so far, are ready to receive criticism today.