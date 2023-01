PR டீமின் உதவியோடு தான் டைட்டில் ஜெயித்தேன்.. விளக்கம் கொடுத்த அசீம்.. அடுத்த வளர்ச்சி குறித்த தகவல்

அசீம் ஜெயிப்பதற்கு காரணம் PR டீம் தான் என்ற கருத்துக்கு முதல் முறையாக அசீம் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் டைட்டில் ஜெயிப்பதற்கு காரணம் பி ஆர் டீம் என்ற கருத்து ஆரம்பத்தில் இருந்தே பரவி வருகிறது.

தனக்கு எதிராக வரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தைரியமாக ஆமாம் அதுதான் உண்மை என்று அசீம் பதில் கூறியிருப்பது அவருடைய ரசிகர்களின் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தனக்கு ஓட்டு போட்ட அனைத்து ரசிகர்களும் தன்னுடைய PRடீம் தான் என்று அசீம் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

From the very beginning, the idea that Azeem won the title in Bigg Boss Tamil Season 6 was due to the PR team.Azeem bravely responded to the allegations against him by saying yes, it is true, which has surprised his fans.Azeem has explained that all the fans who voted for him are his PR team.