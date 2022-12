நான் செய்தது தப்பு, “மன்னிப்பு” கேட்ட ராபர்ட்.. காரணம் அந்த நபர் தானாம்.. வெளியே தெரியாத ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் போது தான் செய்த செயல்கள் குறித்து ரசிகர்களிடம் உருக்கமாக ராபர்ட் மாஸ்டர் மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கிறார்.

ரச்சிதாவோடு டைம் பாஸ் ஆக பேசிக் கொண்டிருந்ததையையும், விளையாடிக் கொண்டிருந்ததும் பார்த்து பலர் தன்னை திட்டி வரும் நிலையில் அது குறித்து விளக்கத்தை ராபர்ட் முதல் முறையாக கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Robert Master has tenderly apologized to fans for his actions during Bigg Boss Tamil season 6.For the first time, Robert has given an explanation about the fact that he was talking and playing with Rachitha as a time pass while many people are criticizing him.