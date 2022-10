தப்பு பண்றவங்களுக்கு இதை செய்தே ஆக வேண்டும் கறாராக கமல்ஹாசன் எடுத்த அதிரடி..எதிர்பாராத வெளியேற்றம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் இந்த ஒரு வாரமாக பிரச்சனைகளும் கலவரங்களும் அதிகமாக நடைபெற்ற நிலையில் இன்று கமல் வந்து தீர்ப்பு சொல்ல இருக்கிறார்.

யார் பக்கம் கமல் பேச போகிறார் என்று எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் கூடி இருக்கிறது.

தப்பு பண்றவங்களுக்கு அது தப்பே இல்லை என்று நேற்றைய எபிசோட்டில் அசீம் நடந்து கொண்டது சரியா? அல்லது அதற்கு ஆயிஷா செய்தது சரியா? என்று கமல் இன்று முடிவு சொல்ல இருக்கிறாராம்.

பிக் பாஸ் இந்த சீசனின் காதல் புறா இவர்கள் தானாம்.. அதனால் தான் இப்படியா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Bigg Boss season six, problems and riots have been going on for a week, today Kamal is coming to judge. The fans are waiting to see who Kamal is going to speak for. Was AZeem's behavior correct in yesterday's episode that it is not wrong for wrongful relations? Or is Ayesha right? Kamal is going to decide today.