டைட்டில் ஜெயித்த பிறகு மனைவி என்ன சொன்னார்? விளக்கம் கொடுத்த அசீம்... இப்போ இதுதான் நடக்கிறதாம்!

எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் நீதிமன்றம் மூலமாக விவாகரத்து ஆகி விட்டது. அதற்குப் பிறகு அவரும் என்னோடு பேச முயற்சி செய்யவில்லை. நானும் முயற்சி செய்யவில்லை என்று அசீம் கூறியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அசீம் அவருடைய மனைவியை பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் அசீமுடைய ரசிகர்களின் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வரும் நிலையில் தற்போது அசீமுடைய பதில் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலை கொடுத்திருக்கிறது.

விவாகரத்து முடிந்த பிறகு எக்ஸ் தான் அதனால் அதைப்பற்றி இனி யாரும் பேச வேண்டாம் என்று அசீம் வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார்.

நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது ரச்சிதா எனக்காக வரவில்லை மைனா வருத்தம்..இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணமா?

English summary

After the Bigg Boss show, Azeem answered fans' questions about his wife.As many of Azeem fans are constantly asking questions on social media, now Azeem answer has given an answer to all the questions.Azeem requests that no one talks about X after the divorce.