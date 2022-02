மனைவி செய்த செயலை பார்த்து கதறி அழுத அபிநய்..ஒரு வழியா பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி போட்டாச்சு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இந்நிகழ்ச்சியில் அபிநய் செய்த செயல் ரசிகர்களை வியப்படைய செய்ய வைத்திருக்கிறது.

ஏற்கனவே பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு தற்போது அபிநய் மனைவி செய்த செயல் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.



The action performed by Bigg Boss Ultimate on this show keeps the fans amazed.The action taken by Abhinav's wife has already given joy to the fans for the confusion that has already occurred in the fifth season of Bigg Boss.